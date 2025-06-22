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Еда без вкуса и липкие столы. Что шокировало украинскую студентку в ресторанах США

Воскресенье 22 июня 2025 13:27
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Еда без вкуса и липкие столы. Что шокировало украинскую студентку в ресторанах США Как работает ресторанная сфера в США (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Американская кухня оказалась самым большим вызовом для украинской студентки Ольги Дроняк. По ее словам, привыкнуть ко вкусам, продуктам и уровню сервиса в заведениях питания США было непросто, и до сих пор она предпочитает украинскую кухню, даже находясь за океаном.

О своем гастрономическом опыте она рассказала в интервью РБК-Украина (проект Styler).

Что не так с едой в Америке

"Даже до сих пор я посещаю украинские кафе, рестораны и закупаюсь в украинских магазинах. Я пробовала это делать в американских магазинах, но еда на вкус искусственная. У нее нет своего вкуса", - говорит Ольга.

Американские супермаркеты она почти не посещает и не питается ничем чисто американским. Раньше она даже считала, что фастфуд - это еда "только для бездомных", но оказалось, что именно он здесь самый распространенный вариант.

Кроме вкусов, Олю удивил низкий уровень обслуживания в большинстве заведений питания.

"В Украине все чисто, идеально, конкуренция очень высокая. А здесь такого нет. Еда может быть классной, но интерьер просто никакой. И это о 85-90% ресторанов и кафе в Штатах", - рассказывает студентка.

"Я не привыкла к тому, что стол может быть липкий, интерьер старый, запах неприятный, даже если еда нормальная", - добавляет Оля.

В Чикаго она нашла несколько украинских заведений и именно им отдает предпочтение.

"Есть пять заведений украинской кухни: и простые кафе, и рестораны, где отмечают свадьбы. Если есть возможность поесть где-то - это всегда украинская кухня", - объясняет она.

По словам Ольги, в США супы непопулярны, в отличие от Украины, где они часто являются ежедневным элементом рациона.

Несмотря на сложности, со временем Ольга начала интересоваться кухнями других стран, ведь США многонациональны. Однако к самой "американской кухне" она относится критически.

"Американской кухни, как таковой, нет. По сути, это фастфуд - то, что Америка придумала самостоятельно", - заключает она.

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Соединенные Штаты Америки Рестораны Фастфуд
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