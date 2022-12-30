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Ехали за елкой. В Харьковской области супруги наехали на мину, есть жертва

Фото: в Харьковской области супруги подорвались на мине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Автомобиль семьи в Харьковской области наехал на мину. В результате взрыва погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника ("Марсель") в Telegram.

По его словам, мужчина и женщина ехали за елкой, однако супруги проигнорировали знак о минной опасности.

В результате взрыва мужчина погиб от полученных травм. Жена выжила, но получила ранения.

"В очередной раз прошу всех жителей быть максимально внимательными. Наш регион опасен для такого свободного передвижения. Двигайтесь исключительно проверенными дорогами, не теряйте бдительность и не игнорируйте предупредительные знаки", - отметил он.

Фото: в Харьковской области супруги подорвались на мине (t.me/generalmarsel)

Напомним, недавно в Харьковской области мужчина с ребенком подорвались на взрывном устройстве в лесу Чугуевском районе.

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ХарьковВзрыв