Ехали с отцом на отдых. В Одесской области произошло ДТП, погибли дети (фото)

"В результате автопроисшествия, которое произошло 5 сентября, около 18:00, на трассе "Киев - Одесса" вблизи села Малиновка, погибли два ребенка, еще двое мужчин доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Последствия ДТП в Одесской области (facebook.com/gunp.odesa)

Подробности аварии

Как выяснили правоохранители, водитель BMW, направляясь из Житомирской области в Одессу на отдых со своими сыновьями, не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением на скользкой от дождя дороге и выехал на встречную полосу движения.

"Там он осуществил столкновение с грузовым автомобилем "IVECO" под управлением двигавшегося во встречном направлении жителя Волынской области. В результате аварии погибли сыновья водителя BMW 10 и 16 лет. Водителей доставили в больницу. Мужчин проверили на состояние опьянения, они трезвые", - рассказали в полиции.