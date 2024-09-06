Ехали с отцом на отдых. В Одесской области произошло ДТП, погибли дети (фото)

В Одесской области водитель BMW врезался в грузовик. Погибли его дети - 10 и 16 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.
"В результате автопроисшествия, которое произошло 5 сентября, около 18:00, на трассе "Киев - Одесса" вблизи села Малиновка, погибли два ребенка, еще двое мужчин доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Последствия ДТП в Одесской области (facebook.com/gunp.odesa)
Как выяснили правоохранители, водитель BMW, направляясь из Житомирской области в Одессу на отдых со своими сыновьями, не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением на скользкой от дождя дороге и выехал на встречную полосу движения.
"Там он осуществил столкновение с грузовым автомобилем "IVECO" под управлением двигавшегося во встречном направлении жителя Волынской области. В результате аварии погибли сыновья водителя BMW 10 и 16 лет. Водителей доставили в больницу. Мужчин проверили на состояние опьянения, они трезвые", - рассказали в полиции.
В Одесской области постоянно происходят ДТП. Например, 4 августа в Одессе столкнулись продуктовый грузовик и автомобиль ГСЧС. Пострадали трое людей, в том числе прохожая.
Кроме того, в июне в Одесской области нетрезвый водитель во время побега от полицейских наехал на людей, переходивших дорогу на пешеходном переходе.
А в апреле в Одесской области произошла масштабная авария с участием грузовиков. Один из водителей погиб.
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