Их убила Россия: Шмыгаль раскрыл количество жертв среди мирных украинцев

С начала масштабного вторжения в Украину, Россия убила 13 тысяч гражданских людей. Из этого количества - 618 детей.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на конференции "Ukraine: Reinvent. Innovate. Leapfrog" в Украинском доме в Вашингтоне, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Ежедневно Россия наносит Украине кровавые раны. Целит в наши мирные города и села. Кривой Рог, Сумы, Днепр, Одесса. Ночью враг запустил дроны и ракеты по Киеву", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны Россия убила 13 тысяч гражданских людей, из них 618 детей.

"Осуществила 1700 атак на школы, более 780 атак - на больницы, более 30 массированных и сотни меньших атак на украинскую энергетику. Ежесуточно на линии фронта происходит более сотни боевых столкновений", - отметил премьер.

По словам Шмыгаля, украинские воины сдерживают силы противника и наносят им огромные потери.

"С 2022 года мощности нашего ОПК выросли в 35 раз, и сейчас мы уже производим 40% всего вооружения украинской армии. Спасибо за поддержку нашим друзьям и партнерам со всего мира. В частности американскому народу и украинской диаспоре. Сегодня мы нуждаемся в американском лидерстве, в том числе проактивной позиции украинцев в США", - отметил глава правительства.

Шмыгаль отметил, что Россия должна заплатить вдвойне, не только деньгами за причиненные разрушения.

"Мы хотим, чтобы россияне, которые совершают преступления, ответили персонально перед судом. Включая высшее военное и политическое руководство РФ. Это нужно и Европе, и Америке, чтобы в будущем мир был безопасным, чтобы наши дети жили в мире", - добавил он.