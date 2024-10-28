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Их расстреливают свои же. РФ потеряла на фронте 650 тысяч убитыми и ранеными, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные с начала полномасштабного вторжения в Украину понесли огромные потери. Так, сейчас Россия потеряла на фронте 650 тысяч убитыми и ранеными.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of India.

"Сложно воевать с Россией, где закон один - если они не идут вперед на нас, их расстреливают свои же. Россия сама убила очень много мобилизованных российских солдат из-за того, что они боялись наступать, погибать под пулями или быть ранеными. Такой закон у них. Они не считают количество, уже жертв у них около 650 тысяч убитых и раненых", - заявил он. 

Зеленский отметил, что россияне не забирают трупы. 

"Их люди гниют на земле, они не забирают с поля боя убитых своих людей. И это лицо Путина и лицо этой войны. Да, на Востоке они продавливают они нас именно из-за этого, из-за этой мясорубки, из-за того, что они забрасывают нас своими трупами", - отметил президент. 

Он добавил, что когда украинские военные пришли в Курскую область и превентивно ударили по их территории, то россияне начали убивать своих гражданских, которые остались в домах на территории Курской области. 

"И наши люди раздают им еду, воду, потому что они гражданские, а не солдаты. Наши военные делятся с ними тем, что есть у наших военных. И мы видим трупы гражданских из России, по которым бьют они из артиллерии. То есть вот такая война", - добавил президент. 

Потери россиян на войне

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 690 тысяч военных. За последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1680 оккупантов.

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