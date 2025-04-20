"Как объявить голодовку и тайком есть конфеты": в Чехии высмеяли "перемирие" Путина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, которое приводит CNN Prima .

По мнению Липавского, Путин объявил о так называемом "пасхальном перемирии" для того, чтобы создать положительный образ в прессе.

"Это как объявить голодовку между завтраком и обедом, но при этом тайком есть конфеты. Мы видим, что атаки продолжаются. Украина сообщает о нескольких атаках, поэтому объявленное таким образом перемирие - скорее медийный трюк, а не реальность", заявил глава МИД Чехии.

Липавский отметил, что Россия отказывается согласиться на 30-дневное прекращение огня, которое уже поддержала Украина.

"Путин никогда на это не соглашался и начал выдвигать другие условия. Надо смотреть на реальность, а не на слова", - подчеркнул министр.

Он также поставил под сомнение, хочет ли вообще Россия завершить войну.

"Если бы Россия не хотела войны, она бы ее не начинала. Сейчас единственным шансом является то, что Украина сможет себя защитить настолько, что Россия не сумеет достичь своих целей военным путем. Мы видим, что им не удалось уничтожить Украину за три года. Но возможно, что наступит момент, когда Россия будет готова договариваться о прекращении огня", - добавил министр иностранных дел.

"Пасхальное перемирие" Путина

Напомним, вчера российский диктатор Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие". По его словам, оно действует с 18:00 19 апреля дня до 00:00 21 апреля.

Также Путин заявил, что отдал приказ прекратить все боевые действия.

Однако главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту, что в период между 18:00 вчерашних суток и 00:00 сегодня произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотники.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с начала суток и до 16 часов 20 апреля в целом произошло 46 российских штурмовых действий на разных направлениях и 901 обстрел, и из этого количества 448 - именно из тяжелого вооружения. Зафиксированы уже более четырех сотен применений FPV россиянами.