"Я бы знал об этом". Министр обороны Италии не верит, что Медведев заказал его убийство

"Хочу еще раз повторить, чтобы не подпитывать еще один полезный повод для конфронтации: я не чувствую угрозы и уверен, что за мою голову нет награды или чего-то еще. Если бы были реальные риски или угрозы такого масштаба, я обязательно был бы проинформирован о них, а этого никогда не было", - написал Крозетто.