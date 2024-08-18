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"Я выгляжу гораздо лучше". Трамп снова набросился с оскорблениями на Харрис

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Кандидат в президенты США Дональд Трамп снова набросился с оскорблениями на своего оппонента - демократку Камалу Харрис. Он заявил, что выглядит лучше Харрис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Трамп сделал заявление на предвыборном митинге в городе Уилкс-Барре в штате Пенсильвания.

"Я выгляжу гораздо лучше, чем она. Я выгляжу лучше, чем Камала", - сказал республиканец.

Он высказал такое мнение, комментируя недавнюю обложку журнала Time, на которой была изображена Харрис.

"В журнале Time нет ее фотографии. У них есть невероятный художник, который нарисовал ее. Они сделали много не вышедших фотографий, поэтому они наняли художника, который нарисовал ее", - заявил Трамп.

 

 

Предыдущие заявления Трампа

В США определялись два ключевых кандидата на выборы президента, которые пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии - Дональд Трамп, а от демократов – Камала Харрис. Она занимает пост вице-президента и заменила Джо Байдена на предвыборной гонке.

Это не первый случай, когда Трамп критикует внешний вид и способности оппонента. До этого он заявлял, что Харрис не хватает "умственных способностей" для дебатов с ним.

Также Дональд Трамп утверждал, что якобы имеет право оскорблять Камалу Харрис, поскольку не уважает ее.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампКамала Харрис