"Я выгляжу гораздо лучше". Трамп снова набросился с оскорблениями на Харрис

Трамп сделал заявление на предвыборном митинге в городе Уилкс-Барре в штате Пенсильвания.

"Я выгляжу гораздо лучше, чем она. Я выгляжу лучше, чем Камала", - сказал республиканец.

Он высказал такое мнение, комментируя недавнюю обложку журнала Time, на которой была изображена Харрис.

"В журнале Time нет ее фотографии. У них есть невероятный художник, который нарисовал ее. Они сделали много не вышедших фотографий, поэтому они наняли художника, который нарисовал ее", - заявил Трамп.