"Я тебе ніколи не забуду": чим прославився Микола Караченцов

Фото: Микола Караченцов (facebook com/vfplotnikov)

Знаменитий актор не дожив до свого 74-го дня народження

У п'ятницю вранці, 26 жовтня, помер радянський і російський актор театру і кіно Микола Караченцов. Серце 73-річного актора, який останні роки дуже хворів, зупинилося в 9 ранку під час його перебування в Московській міській онкологічній лікарні. Як повідомила дружина артиста Людмила Поргіна, у нього відмовили нирки.

У зв'язку з цим РБК Lite пропонує ознайомитися з цікавими фактами з життя та біографією знаменитого артиста.

У вересні 2017 року Караченцову поставили страшний діагноз – рак. «У Колі виявили злоякісне утворення. У лютому у нас була підозра на рак, ми літали в Німеччину, де нам сказали, що це просто запалення. Але у вересні в ході планового обстеження виявили пухлину. Вона не операбельна», – розповіла тоді його дружина.

Онкологія ще сильніше погіршила стан Караченцова. Нагадаємо, актор так і не зміг оговтатися після страшної аварії, яка сталася в ніч на 28 лютого 2005 року. Артист, дізнавшись про смерть тещі, поспішив з дачі до Москви. На зледенілій дорозі Мічурінського проспекту Volkswagen Passat, за кермом якого був Караченцов, занесло і машина протаранила стовп. З черепно-мозковою травмою актора доставили в Інститут Скліфосовського, де 26 днів він перебував у комі.

Майже місяць шанувальники молилися за здоров'я актора. Новини з реанімації тут же потрапляли на перші шпальти газет. Тоді Караченцову вдалося видертися. Однак артист, улюблений мільйонами глядачів, був змушений перервати свою кар'єру.

Фото: Микола Караченцов (facebook com/newsrambler)

Пізніше стало відомо, що у актора почалися метастази в лімфовузлах. Із-за характеру пухлини і загального стану артиста хірургічне втручання було виключено. Він довго лікувався в Ізраїлі, проте в квітні 2018 році Караченцову діагностували останню стадію раку. До свого 74-го дня народження Микола не дожив один день.



Останній раз Микола Караченцов з'явився на публіці влітку 2018 року - він взяв участь у ток-шоу "Нехай говорять". Тоді актор повернувся з-за кордону, де проходив лікування. На шоу він з'явився з дружиною Людмилою Поргіною і помічницею сім'ї, яка доглядає за ним. Було помітно, що Караченцову важко говорити і рухатися, із-за чого багато гостей шоу висловили сумніви, чи потрібно було взагалі турбувати артиста.

Відео: Микола Караченцов в "Нехай говорять" (youtube.com/Пусть кажуть)

Микола Караченцов народився в 1944 році в Москві. У 1967 році закінчив з відзнакою Школу-студію МХАТ. Заслужений (1977) Народний артист РРФСР (1989).

Після навчання його розподілило в "Ленком". Саме тут Микола Петрович зіграв свою найвідомішу роль – графа Резанова. Рок-опера "Юнона і Авось" стала візитною карткою не тільки "Ленкому", але і самого Караченцова.

Відео: Юнона і Авось - Я тебе ніколи не забуду (youtube.com/Ket0812)

У 1996 році вийшов диск з піснями у виконанні актора — "Сни і були Миколи Караченцова".



За 40 років своєї акторської та музичної діяльності артист виконав понад 200 пісень. Караченцов очолює плеяду співаючих акторів — такої кількості найпопулярніших хітів немає ні у одного з його колег (крім хіба що Михайла Боярського). У кіно актор вперше заспівав у фільмі «Собака на сіні» завдяки Геннадія Гладкова. Серед основних композиторів, з якими Микола Караченцов співпрацював постійно і протягом багатьох років — Максим Дунаєвський, Олена Суржікова, Володимир Бистряков та Рустам Неврединов.

Відео: Пісенька Уррі (1979) Микола Караченцов (youtube.com/Odesa Film Studio)

Микола Караченцов був широко відомий в якості кіноактора. Дебютною для нього стала роль Івана Шульги в історико-пригодницькому телефільмі Марії Муат "...І знову травень!" (1968). До числа найбільш відомих кіноробіт Миколи Караченцова відносяться: Володимир Бусигін в драмі "Старший син" за п'єсою Олександра Вампілова (1975, режисер Віталій Мельников), маркіз Рікардо в музичному фільмі "Собака на сіні" за п'єсою Лопе де Вега (1977, Ян Фрід), Мік Уррі у фільмі "Пригоди Електроніка" по книзі Євгена Велтистова (1979, Костянтин Бромберг), Джефферсон Хоуп у фільмі "Кривавий напис" з циклу "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона" за твори Артура Конан Дойля (1979, Ігор Масленников), Вася Ходас в драмі "Білі роси" (1983, Ігор Добролюбов), Микола Орлов у військовій драмі "Батальйони просять вогню" за мотивами повісті Юрія Бондарєва (1985, Володимир Чеботарьов і Олександр Боголюбов), Біллі Кінг у пригодницькій комедії "Людина з бульвару Капуцинів" (1987, Алла Сурикова), "Японець" в авантюрній комедії "Дежа вю" (1989, Юліуш Махульський) і ін

Був одружений на заслуженій артистці РФ Людмилі Поргіній. Син Андрій (нар. 1978) - випускник факультету міжнародного права Московського державного інституту міжнародних відносин, адвокат.

Зазначимо, що портрет актора зображений на випущеної в 2011 році монеті номіналом в 1 новозеландський долар, присвяченій рок-опері "Юнона і Авось".

Нагадаємо, що на початку жовтня Караченцов був госпіталізований з двостороннім запаленням легенів.

Раніше повідомлялося, що Микола Караченцов з'явився на публіці, незважаючи на важку хворобу.