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"Я їх ставив на коліна", - окупант хвалиться дружині, як знущається над українцями

Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російські окупанти настільки озвірили на війні в Україні, що їх почали боятися власні дружини. Жінки військових РФ із жахом очікують повернення чоловіків додому, бо звірства, які вони чинять на нашій землі, змінили психіку солдат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

П’яний окупант, який зараз "стоїть" на Херсонщині, розповідає дружині про звірства над цивільними. І цим дуже її лякає.

"Я можу взяти людину і в голову "бам" з кулемета сто людей прошити, так. Голову відірвати. Ти що в це не віриш?", - запитує у дружини.

Жінка стурбована, як вони житимуть разом, але загарбник не дуже переймається.

"Коли були цивільні, я цивільних у окопи кидав. Усім по голові стріляв. Насте, ти на мене не дивись, те, що я в тебе такий "добрий". Я в тебе, який є, я приїду таким, яким я є", - попереджає в телефонній розмові дружину.

Нагадаємо, Служба безпеки України опублікувала розмову окупанта з матір'ю, де він розповідає їй, що українську Чорнобаївку називають "чистилищем" для живої сили й кладовищем для військової техніки.

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