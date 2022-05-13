"Я їх ставив на коліна", - окупант хвалиться дружині, як знущається над українцями

П’яний окупант, який зараз "стоїть" на Херсонщині, розповідає дружині про звірства над цивільними. І цим дуже її лякає.

"Я можу взяти людину і в голову "бам" з кулемета сто людей прошити, так. Голову відірвати. Ти що в це не віриш?", - запитує у дружини.

Жінка стурбована, як вони житимуть разом, але загарбник не дуже переймається.

"Коли були цивільні, я цивільних у окопи кидав. Усім по голові стріляв. Насте, ти на мене не дивись, те, що я в тебе такий "добрий". Я в тебе, який є, я приїду таким, яким я є", - попереджає в телефонній розмові дружину.