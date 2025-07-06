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"Я защищался как мог": в Турции лев-беглец на улице напал на спящего мужчину

Украина, Воскресенье 06 июля 2025 18:18
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"Я защищался как мог": в Турции лев-беглец на улице напал на спящего мужчину Фото: в Турции лев-беглец напал на спящего мужчину (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В турецком курортном городе Манавгат из зоопарка сбежал лев. Гуляя по городу хищник напал на 53-летнего фермера, когда тот спал на улице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Как сообщило частное информационное агентство Demiroren, самец льва по имени Зевс рано утром сбежал из своей клетки в Стране львов в Манавгате, курортном городе на побережье Средиземного моря.

Через несколько часов он напал на 53-летнего мужчину, который спал на улице после полива фисташковых деревьев.

"Я услышал шелест. Когда я поднял одеяло, лев напал на меня... Мы боролись и боролись... Я схватил его за шею и сжал. В этот момент он немного убежал", - рассказал агентству пострадавший Сулейман Кир.

Тем временем полицейские, которые разыскивали льва, услышали шум борьбы и отпугнули его, стреляя в воздух.

Кира госпитализировали с ранениями головы, плеча и ног. Полицейские привлекая дроны нашли льва в соседней лесистой местности.

На вебсайте "Страны львов" гордятся тем, что в парке живет "самая большая в мире львиная семья", насчитывающая более 30 животных. Кроме львов там также проживают тигры, медведи и волки.

Пока непонятно, как лев сбежал, но начато расследование. Зоопарк пока не комментировал ситуацию.

Напомним, что недавно в Крыму известного коллаборациониста Олега Зубкова, владельца зоопарка "Тайган", разорвал собственный лев.

Зубков после инцидента попал в реанимацию.

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