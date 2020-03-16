WTA зробила заяву з приводу скасування турнірів через коронавірус

Жіноча тенісна асоціація (WTA) зробила заяву з приводу скасування турнірів через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Tennis 365.

В організації заявляють, що не мають наміру поспішати з прийняттям рішення про припинення сезону 2020 року через спалах захворювання.

"У WTA є зобов'язання перед членами (гравцями і турнірами) з надання можливостей для гри. Ми вважаємо, що найкраще почекати ще деякий час, щоб оцінити ймовірність реалізації даних можливостей", - сказав прес-секретар WTA.

Асоціація розраховує прийняти рішення про подальшу долю сезону на майбутньому тижні.

"Ми вважаємо, що краще почекати деякий час. Ми активно спілкуємося з організаторами європейських грунтових і трав'яних турнірів. Сподіваємося, що приймемо рішення на тижні", - додав представник організації.

Раніше повідомлялося, що WTA не стала оголошувати про призупинення своїх сезонів, як це зробило керівництво Міжнародної федерації тенісу (ITF) і Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP).

Очікується, що змагання відновляться 20 квітня. Раніше були скасовані турніри в Індіан-Уеллсі, Маямі, Чарльстоні, Гвадалахарі, Боготі та Штутгарті.