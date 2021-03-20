WSJ: Вчені виявили можливий зв'язок вакцини AstraZeneca і тромбоемболії

Професор гематології та головний лікар університетської лікарні Осло Пол Андре Холм сказав, що його команда визначила створене вакциною антитіло, яке викликало побічну реакцію.

"Ніщо, крім вакцини, не може пояснити, чому у цих людей була така імунна відповідь", - заявив Холм. Після його заяви МОЗ Норвегії повідомив, що поки що не будуть відновлювати вакцинацію вакциною AstraZeneca.



Про такі висновки повідомили в німецькому університеті Грайфсвальда. За словами професора медицини Андреаса Грайнахера, реакціями організму на вакцину можуть бути головні болі, запаморочення, порушення зору. Можливе утворення тромбів.

"Це ускладнення розвивається у дуже невеликої частки щеплених людей. І якщо це станеться, тепер ми знаємо, як їх лікувати", - додав Грайханер.

Нагадаємо, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій нагадаємо, що країни Європи вирішили призупинити вакцинацію препаратом AstraZeneca. Це рішення могло бути викликано політичними причинами.

Раніше Данія, Швеція, Кіпр, Словенія, Португалія, Іспанія, Італія, Норвегія, Ісландія, Нідерланди, заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.

Однак, потім кілька країн оголосили про відновлення вакцинації препаратом компанії AstraZeneca.