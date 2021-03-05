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WSJ: Байден спочатку планував два удари по Сирії

Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден планував нанести два авіаудари по проіранським силам у Сирії 26 лютого. Тоді було знищено щонайменше 17 проіранських шиїтських бойовиків.

Про це повідомляє The Washington Post.

За даними джерела, причиною скасування другого авіаудару стало те, що в зоні ураження перебували жінки та діти.

Так, за пів години до другого авіаудару радник президента з нацбезпеки повідомив про необхідність скасувати атаку.

Як повідомлялось, 26 лютого в результаті удару США в Сирії було вбито щонайменше 17 проіранських шиїтських бойовиків. Авіаудар став відповіддю на нещодавній обстріл сил США і коаліції.

Потім Міністерство оборони США розкрило деталі авіаудару по військових об'єктах на території Сирії. Удар був завданий двома винищувачами F-15E Strike Eagle.

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Новини України Джозеф БайденСиріяСполучені Штати Америки
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