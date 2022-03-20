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Взятого в полон українського журналіста Олега Батурина окупанти відпустили

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Херсонська область, Неділя 20 березня 2022 15:09
Взятого в полон українського журналіста Олега Батурина окупанти відпустили Фото: взятого в полон українського журналіста Олега Батурина окупанти відпустили (t.me.Tsaplienko)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти відпустили з полону українського журналіста Олега Батурина. Вороги утримували його майже вісім днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналіста Івана Антипенко у Facebook.

"Окупанти відпустили журналіста Олега Батурина. Говорив з ним, дуже радий був почути голос друга", - написав Антипенко.

Він також опублікував слова звільненого журналіста, який передав репліку через сторінку своєї сестри (повний текст):

"Сильно схуд. Дуже брудний. Стомлений. 12 березня о 17:00 на каховській автостанції мене схопили. Били. Принижували. Погрожували. Сказали, що вб'ють.

Майже вісім днів. 187 годин полону. Практично без їжі. Кілька днів майже без води. Без мила, без змінного одягу. Не розуміючи, де я. Але вони чітко знали, за що. Вони хотіли зламати, розтоптати. Показати, що буде з кожним журналістом: тебе позбавлять. Тебе вб'ють.

У мене були можливості виїхати за кордон, або в велике місто. Але своїм життям я хотів довести, що можна жити в невеликому містечку і всіма своїми вчинками намагатися зробити його кращим. Так, нехай Каховка не ідеальне місто, але воно моє рідне. Я його дуже люблю. Тут живуть мої друзі, які розділяють мої цінності, тут живуть мої рідні, тут є безліч людей, якими я пишаюсь. Моє серце назавжди з вами.

Так само я люблю свою рідну Херсонщину. Все своє життя я намагався бути чесним, об'єктивним і розповідати про дорогий мені край іншим, відкривати, захоплювати, влюбляти. Дорогі мені громади Милового і Новорайська, Горностаївки і Новоолександрівки. Я пишаюсь тим, що доля звела мене з вами. Але Херсонщина це і рідна мені з дитинства малесенька Іванівка, улюблене Щасливцеве і Зміївка, Станислав і Нова Каховка, Скадовськ і Веселе, Гола Пристань і Чаплинка. Всіх не перелічити. Я вас дуже люблю, захоплююсь вами і вірю, що на всіх вас чекає гарне майбутнє.

Майже 8 днів я сидів з низько нахиленою або покритою головою. Вони боялися, що я можу побачити їхні обличчя. Але показувати своє, сестричко, я не боюся", - зазначив Батурин.

Нагадаємо, увечері, 12 березня стало відомо, що в Каховці Херсонської області зник журналіст Олег Батурин. Йому зателефонував знайомий і призначив зустріч на автостанції, проте з неї він не повернувся.

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