Взялись за старое. Россияне в соцсетях снова раскручивают фейк о "смерти" Залужного

Отмечается, что новую информационно-психологическую операцию врага удалось зафиксировать в Facebook.

"Россияне поставили на рекламу сообщение со скептической реакцией на якобы "опровержение" от МИД Украины фейков о "смерти" Залужного. Основной нарратив - власть врет украинцам и не предоставляет доказательств того, что главнокомандующий ВСУ действительно жив", - говорится в сообщении.

На то, что это - очередная ИПСО врага, указывает сразу несколько моментов:

Во-первых, в тексте есть ошибки, присущие носителям русского языка - например, вместо "ВСУ" пишут "ВСУ";

Во-вторых, "опровержение смерти" Залужного размещено на фейковом сайте МИД. Настоящее Министерство иностранных дел не имеет отношения; к ВСУ и точно не публиковало бы информацию о главнокомандующем;

В-третьих, враг манипулирует информацией, пишут о необходимости организации видеомоста с Залужным, ведь главнокомандующий уже не раз появлялся на видео, опровергая российскую ложь.

Как и когда была запущена российская компания по дезинформации

Согласно имеющимся у нас данным, вражеская пропаганда активно распространяет фейк через традиционно пустые страницы под названиями Pricey position, Stout Pugh, "Вернем" и Facciojillisv. По данным Центра стратегических коммуникаций, кампания была запущена 5 июня.

Что советует Центр стратегических коммуникаций

"Если вы видите в своей ленте публикации с пустых страниц, которые имеют явные признаки фейка, пропаганды, ИПСО - не ставьте им никаких лайков и не пишите никаких комментариев, ведь любая активность и взаимодействие с такими постами повышает их популярность. Необходимо только пожаловаться на публикацию", - добавили в Центре.

Фейки о "смерти" Залужного

Напомним, в последнее время российская пропаганда активно распространяет вбросы об исчезновении или ранении главнокомандующего ВСУ.

Так, пропутинские СМИ писали, что украинский генерал якобы получил серьезные ранения в результате ракетного удара войск РФ по командному пункту в Херсонской области. Впоследствии сам Залужный развенчал фейк о своем "тяжёлом ранении".