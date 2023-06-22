Взялись за старое. Россияне в соцсетях снова раскручивают фейк о "смерти" Залужного

Россияне снова раскручивают в соцсетях ИПСО о "смерти" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На этот раз они решили использовать фейковый сайт МИД Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Отмечается, что новую информационно-психологическую операцию врага удалось зафиксировать в Facebook.
"Россияне поставили на рекламу сообщение со скептической реакцией на якобы "опровержение" от МИД Украины фейков о "смерти" Залужного. Основной нарратив - власть врет украинцам и не предоставляет доказательств того, что главнокомандующий ВСУ действительно жив", - говорится в сообщении.
На то, что это - очередная ИПСО врага, указывает сразу несколько моментов:
Как и когда была запущена российская компания по дезинформации
Согласно имеющимся у нас данным, вражеская пропаганда активно распространяет фейк через традиционно пустые страницы под названиями Pricey position, Stout Pugh, "Вернем" и Facciojillisv. По данным Центра стратегических коммуникаций, кампания была запущена 5 июня.
Что советует Центр стратегических коммуникаций
"Если вы видите в своей ленте публикации с пустых страниц, которые имеют явные признаки фейка, пропаганды, ИПСО - не ставьте им никаких лайков и не пишите никаких комментариев, ведь любая активность и взаимодействие с такими постами повышает их популярность. Необходимо только пожаловаться на публикацию", - добавили в Центре.
Напомним, в последнее время российская пропаганда активно распространяет вбросы об исчезновении или ранении главнокомандующего ВСУ.
Так, пропутинские СМИ писали, что украинский генерал якобы получил серьезные ранения в результате ракетного удара войск РФ по командному пункту в Херсонской области. Впоследствии сам Залужный развенчал фейк о своем "тяжёлом ранении".
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