Взяла пять геймов подряд и перевернула игру: Ястремская шокировала 11-ю ракетку мира на "тысячнике" в Монреале

WTA 1000. Монреаль, 3-й круг

Даяна Ястремская (Украина) - Эмма Наварро (США) - 7:5, 6:4

Детали матча

Несмотря на то, что американка находится значительно выше в глобальном списке теннисисток, единственная до текущего турнира ее встреча с Ястремской завершилась в пользу украинки. Произошло это на Australian Open-2024, когда отечественная спортсменка победила в трех сетах (6:2, 2:6, 6:1).

Взять реванш в Монреале Наварро не удалось, хотя она очень к этому стремилась.

Ястремская неудачно начала матч, сразу проиграв свою подачу. Впрочем, украинка быстро вернула инициативу, выиграв три гейма подряд. В дальнейшем на корте продолжалась борьба на равных: теннисистки по очереди брали свои подачи, но при счете 6:5 Ястремская реализовала один из двух сет-поинтов и забрала партию в свою пользу.

Во втором сете Ястремская уступала 1:4, однако сумела выиграть пять геймов подряд, включая три на подаче соперницы, и оформила эффектный камбэк. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

Гроза авторитетов

Это уже третья победа украинки в этом сезоне над представительницами топ-20 рейтинга WTA.

Ранее она побеждала "нейтральную" Диану Шнайдер (WTA №12) на грунтовом покрытии и американку Коко Гауфф (WTA №2) на траве. В целом победа над Наварро стала 18-й над соперницами из топ-20 в карьере Ястремской.

Что дальше

Для Ястремской это первое появление в 1/8 финала турнира в Монреале. Последний раз на аналогичной стадии она играла в 2019 году, правда, тогда турнир проходил в другом канадском городе - Торонто.

Теперь в матче за выход в четвертьфинал Ястремская сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана (WTA №12). Именно Рыбакина в январе остановила Даяну в третьем круге Australian Open.

Ранее в 4-й круг турнира в Монреале пробилась Марта Костюк, которая победила Дарью Касаткину из Австралии. Свой путь на турнире также продолжают Элина Свитолина и Юлия Стародбуцева, которые проведут свои матчи 3-го круга в ночь с 1 на 2 августа.