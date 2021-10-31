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Взяв у заручники продавця і погрожував ножем: у Херсоні чоловік напав на магазин

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Херсон, Неділя 31 жовтня 2021 11:10
Взяв у заручники продавця і погрожував ножем: у Херсоні чоловік напав на магазин Фото: у Херсоні чоловік взяв у заручники жінку-продавця (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В одному з магазинів у Херсоні чоловік взяв у заручники жінку-продавця. Його вже затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Це сталося в суботу, 30 жовтня, близько 6 ранку на території мікрорайону Таврійський.

Близько 05:50 працівниця кафе за допомогою тривожної кнопки викликала наряд поліції охорони, оскільки в приміщення увійшов невідомий чоловік і, погрожуючи ножем, почав вимагати повернення ніби-то неповернутих грошей.

Коли на місце виклику під'їхав наряд УПО, правопорушник забіг до приміщення магазину, розташованого поверхом нижче розважального закладу. Зловмисник підбіг до каси, схопив продавця і приставив до горла ніж. Під час переговорів злочинцеві дали можливість разом із заручницею вийти назовні, де поліцейські роззброїли його і затримали.

Нападником виявився 30-річний безробітний наркозалежний місцевий житель.

Постраждалі жінки у віці 26 і 39 років не отримали поранень.

Затриманому оголошено про підозру у хуліганстві (ч.4 ст. 296 ККУ) та захопленні заручників (ч. 2 ст. 147 ККУ).

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