Взяв у заручники продавця і погрожував ножем: у Херсоні чоловік напав на магазин

В одному з магазинів у Херсоні чоловік взяв у заручники жінку-продавця. Його вже затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу поліції .

Це сталося в суботу, 30 жовтня, близько 6 ранку на території мікрорайону Таврійський.

Близько 05:50 працівниця кафе за допомогою тривожної кнопки викликала наряд поліції охорони, оскільки в приміщення увійшов невідомий чоловік і, погрожуючи ножем, почав вимагати повернення ніби-то неповернутих грошей.

Коли на місце виклику під'їхав наряд УПО, правопорушник забіг до приміщення магазину, розташованого поверхом нижче розважального закладу. Зловмисник підбіг до каси, схопив продавця і приставив до горла ніж. Під час переговорів злочинцеві дали можливість разом із заручницею вийти назовні, де поліцейські роззброїли його і затримали.

Нападником виявився 30-річний безробітний наркозалежний місцевий житель.

Постраждалі жінки у віці 26 і 39 років не отримали поранень.

Затриманому оголошено про підозру у хуліганстві (ч.4 ст. 296 ККУ) та захопленні заручників (ч. 2 ст. 147 ККУ).