Вибухи і сотні заручників: в Нігерії напали на коледж

Повідомляється, що озброєна група людей напала на державний коледж в місті Кагара і викрала сотні студентів і викладачів.

Бойовики, одягнені в студентську форму, увірвалися у гуртожиток о 2 годині ночі. Представник місцевої влади додав, що точна кількість викрадених людей встановлюється. Однак, за його словами, їх більше ста.

"Бандити викрали сотні студентів і викладачів. Кільком студентам і одному працівникові вдалося втекти", - сказав він.

В ході захоплення заручників була серія вибухів.