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Вибухи і сотні заручників: в Нігерії напали на коледж

Автор: Анастасія Рокитна

У Нігерії в місті Кагара бойовики напали на педагогічний коледж. В результаті нападу одного учня вбили, кілька отримали поранення.

Про це повідомляє AFP.

Повідомляється, що озброєна група людей напала на державний коледж в місті Кагара і викрала сотні студентів і викладачів.

Бойовики, одягнені в студентську форму, увірвалися у гуртожиток о 2 годині ночі. Представник місцевої влади додав, що точна кількість викрадених людей встановлюється. Однак, за його словами, їх більше ста.

"Бандити викрали сотні студентів і викладачів. Кільком студентам і одному працівникові вдалося втекти", - сказав він.

В ході захоплення заручників була серія вибухів.

Нагадаємо, раніше в Домоне, поблизу Парижа, озброєний чоловік захопив заручників у будівлі компанії. Нападником виявився керівник компанії, а серед заручників - його дружина.

Також РБК-Україна писало про захоплення заручників у банку в Тбілісі. Зловмисник кілька годин тримав у заручниках 9 осіб.

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