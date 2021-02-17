Вибухи і сотні заручників: в Нігерії напали на коледж

У Нігерії в місті Кагара бойовики напали на педагогічний коледж. В результаті нападу одного учня вбили, кілька отримали поранення.
Про це повідомляє AFP.
Повідомляється, що озброєна група людей напала на державний коледж в місті Кагара і викрала сотні студентів і викладачів.
Бойовики, одягнені в студентську форму, увірвалися у гуртожиток о 2 годині ночі. Представник місцевої влади додав, що точна кількість викрадених людей встановлюється. Однак, за його словами, їх більше ста.
"Бандити викрали сотні студентів і викладачів. Кільком студентам і одному працівникові вдалося втекти", - сказав він.
В ході захоплення заручників була серія вибухів.
Нагадаємо, раніше в Домоне, поблизу Парижа, озброєний чоловік захопив заручників у будівлі компанії. Нападником виявився керівник компанії, а серед заручників - його дружина.
Також РБК-Україна писало про захоплення заручників у банку в Тбілісі. Зловмисник кілька годин тримав у заручниках 9 осіб.