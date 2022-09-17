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Після вибухів у Херсоні стрілянина та багато техніки: що відомо

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Херсон, Субота 17 вересня 2022 22:03
Після вибухів у Херсоні стрілянина та багато техніки: що відомо Ілюстративне фото: після вибухів у Херсоні стрілянина та багато техніки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 17 вересня, у центрі Херсона російська військова техніка розпочала стрілянину. Окупанти заявляють про нібито контртерористичну операцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вести Крым".

За інформацією російського видання, "контртерористична операція" нібито розпочалася біля місцевого залізничного вокзалу. При цьому жодних подробиць більше не розкривається.

Нагадаємо, сьогодні, 17 вересня, увечері в Херсоні пролунали вибухи . Офіційні джерела ще не розкрили інформацію про подію.

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