Після вибухів у Херсоні стрілянина та багато техніки: що відомо

Ілюстративне фото: після вибухів у Херсоні стрілянина та багато техніки (Getty Images)

Сьогодні, 17 вересня, у центрі Херсона російська військова техніка розпочала стрілянину. Окупанти заявляють про нібито контртерористичну операцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вести Крым".

За інформацією російського видання, "контртерористична операція" нібито розпочалася біля місцевого залізничного вокзалу. При цьому жодних подробиць більше не розкривається.