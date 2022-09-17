Після вибухів у Херсоні стрілянина та багато техніки: що відомо
Ілюстративне фото: після вибухів у Херсоні стрілянина та багато техніки (Getty Images)
Сьогодні, 17 вересня, у центрі Херсона російська військова техніка розпочала стрілянину. Окупанти заявляють про нібито контртерористичну операцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вести Крым".
За інформацією російського видання, "контртерористична операція" нібито розпочалася біля місцевого залізничного вокзалу. При цьому жодних подробиць більше не розкривається.
Нагадаємо, сьогодні, 17 вересня, увечері в Херсоні пролунали вибухи . Офіційні джерела ще не розкрили інформацію про подію.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .