RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

При вибуху в Боярці загинув чоловік. Сам намагався підірвати знайому

Автор: РБК-Україна

В результаті вчорашнього вибуху в Боярці Київської області загинув чоловік. Вчора повідомлялося про те, що на місці, можливо, знайшли останки, але інформація підтвердилася тільки сьогодні.

Про це йдеться в повідомленні поліції Київської області.

Повідомляється, що загинув 34-річний уродженець Криму, який протягом тривалого часу проживав у Києві. За даними слідства, в Боярці проживає його знайома, якій він позичив гроші. Пізніше вони посварилися, і жінка відмовлялася повертати їх. А він вирішив помститися і зробив саморобний вибуховий пристрій.

"Чоловік приїхав на таксі до місця призначення і через кілька хвилин після того, як він вийшов з автомобіля, пролунав вибух. До місця проживання жінки він не дійшов кілька метрів - пристрій вибухнув в його руках", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Боярці стався потужний вибух, яким зачепило кілька машин і найближчі будинки.

Пізніше в поліції повідомили про те, що, ймовірно в результаті інциденту є потерпілий, проте не заявляли про загибель до експертизи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України БоярказагибельВибух
Читайте також
Вибух у Бердянську: поліція порушила справу
Прогноз погоди