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Вибух у відділенні банку в Києві: з'явилося відео з місця події

STYLERLIFE        22.06.2018 - 11:10
Фото: Місце події (youtube.com/ТСН)
Фото: Місце події (youtube.com/ТСН)

Будівля банку розташована в декількох метрах від житлового будинку

У відділенні "Ощадбанку" в Києві стався вибух. Відео з місця інциденту, який стався в ніч на п'ятницю, 22 червня, опублікували ТСН на каналі в YouTube.

Від вибухової хвилі вибило вікна. За попередніми даними, зловмисники кинули пляшки із запальною сумішшю у вікна будівлі. Повідомляється, що ніхто не постраждав, але відділення банку сильно пошкоджено.

Відео: Місце події (youtube.com/ТСН)

До речі, будівля банку розташована в декількох метрах від житлового будинку.

В даний час встановлюються всі подробиці інциденту. Поліція розшукує свідків події та перевіряє наявність камер відеоспостереження. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше повідомлялося, що у Києві підпалили відділення одного з банків.

Повідомляється, що о 03:45 в чергову частину надійшла інформація про вибух і пожежу на вулиці Героїв Севастополя. На місці інциденту правоохоронці встановили, що в приміщенні банківського відділення пошкоджені вікна і виникла пожежа.

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Теги: взрыв, банк
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