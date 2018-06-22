Вибух у відділенні банку в Києві: з'явилося відео з місця події

Будівля банку розташована в декількох метрах від житлового будинку
У відділенні "Ощадбанку" в Києві стався вибух. Відео з місця інциденту, який стався в ніч на п'ятницю, 22 червня, опублікували ТСН на каналі в YouTube.
Від вибухової хвилі вибило вікна. За попередніми даними, зловмисники кинули пляшки із запальною сумішшю у вікна будівлі. Повідомляється, що ніхто не постраждав, але відділення банку сильно пошкоджено.
Відео: Місце події (youtube.com/ТСН)
До речі, будівля банку розташована в декількох метрах від житлового будинку.
В даний час встановлюються всі подробиці інциденту. Поліція розшукує свідків події та перевіряє наявність камер відеоспостереження. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Раніше повідомлялося, що у Києві підпалили відділення одного з банків.
Повідомляється, що о 03:45 в чергову частину надійшла інформація про вибух і пожежу на вулиці Героїв Севастополя. На місці інциденту правоохоронці встановили, що в приміщенні банківського відділення пошкоджені вікна і виникла пожежа.
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