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Вибух у Нешвіллі: у поліції розглядають версію самогубства

Автор: Артур Родивилов

Вибух в Нешвіллі пов'язано з самогубством, організатор загинув, але його мотиви невідомі. У поліції не вживають терміна "тероризм".

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Про це повідомляє CNN.

Подробиці поки не наводяться, але раніше поліція повідомила, що вивчаються виявлені на місці вибуху останки, а потім заявила, що загрози безпеки в місті більше немає.

Поліція знайшла мінімум одну людину, пов'язану з інцидентом в центрі міста.

Нагадаємо, в п'ятницю вранці, 25 грудня, в Нешвіллі (штат Теннессі) стався вибух автомобіля в центрі міста. Унаслідок інциденту постраждали троє осіб. Представник місцевої поліції Дон Аарон заявив, що слідство вважає те, що трапилося навмисним вибухом.

Американські правоохоронці виявили людські останки на місці вибуху автомобіля. Однак, поки що не з'ясовано, як ці останки пов'язані з вибухом.

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