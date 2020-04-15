Вибух у Львові: з'явилися перші подробиці

В результаті вибуху біля міської лікарні Львова загинув 43-річний місцевий житель. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в області.

Як повідомляється, на місці події працюють експерти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група, а також співробітники інших служб поліції Львівської області.

Так, за попередніми даними, вибухнула, ймовірно, ручна граната. Також правоохоронці встановили особу загиблого, ним виявився 43-річний львів'янин.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

З'ясовуються всі обставини події і походження боєприпасу.

Нагадаємо, у Львові біля міської лікарні №5 на вулиці Котляревського стався вибух. В результаті вибуху загинув чоловік. Пізніше цю інформацію підтвердили в поліції.

Крім того, влада Києва звернулися до Служби безпеки розслідувати мінування Олександрівської лікарні.