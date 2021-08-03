Вибух на хімзаводі в Німеччині: під завалами виявили тіло ще одного загиблого

Тіло ще одного загиблого виявлено на місці вибуху на хімічному заводі в німецькому Леверкузені. Таким чином кількість жертв трагедії зросла до шести. Ще одна людина досі вважається зниклим безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newswep.
Як повідомили виданню в прокуратурі Кельна, через тиждень після вибуху на хімзаводі в Леверкузені виявлено тіло ще одного загиблого.
"Загиблий був упізнаний", - зазначили в прокуратурі.
За даними поліції Кельна, в результаті вибуху щонайменше загинули шестеро людей, ще один все ще числиться зниклим безвісти.
Нагадаємо, 27 липня на території хімзаводу у Німеччині стався потужний вибух.
Спочатку повідомлялося про одного загиблого і 16 постраждалих. Через кілька днів кількість жертв зросла до п'яти осіб, ще двоє вважалися зниклими безвісти.