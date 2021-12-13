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Вибух газу в житловому будинку Львова: з'явилося відео з місця події

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Львові увечері 13 грудня в триповерховому житловому будинку вибухнув газ. Рятувальники опублікували відео з місця події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Львівській області.

На кадрах показані перші хвилини після вибуху. З вікна квартири на другому поверсі вириваються язики полум'я. Рятувальники відразу приступили до гасіння пожежі. Одночасно проводилася евакуація мешканців будинку.

В обласному управлінні ДСНС додали, що зараз виникла після вибуху газу пожежа ліквідована. Під час обстежень задимлених приміщень з будівлі евакуювали трьох осіб. Їх після огляду медиками госпіталізували.

До гасіння пожежі залучалися 5 одиниць спецтехніки та 24 людини. Обставини та причини події з'ясовуються.

Фото: рятувальники ліквідували пожежу, що виникла після вибуху газу в житловому будинку у Львові (facebook.com/MNSLVIV)

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ЛьвівДСНС