Вибух газу в житловому будинку Львова: з'явилося відео з місця події

У Львові увечері 13 грудня в триповерховому житловому будинку вибухнув газ. Рятувальники опублікували відео з місця події.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Львівській області.
На кадрах показані перші хвилини після вибуху. З вікна квартири на другому поверсі вириваються язики полум'я. Рятувальники відразу приступили до гасіння пожежі. Одночасно проводилася евакуація мешканців будинку.
В обласному управлінні ДСНС додали, що зараз виникла після вибуху газу пожежа ліквідована. Під час обстежень задимлених приміщень з будівлі евакуювали трьох осіб. Їх після огляду медиками госпіталізували.
До гасіння пожежі залучалися 5 одиниць спецтехніки та 24 людини. Обставини та причини події з'ясовуються.
Фото: рятувальники ліквідували пожежу, що виникла після вибуху газу в житловому будинку у Львові (facebook.com/MNSLVIV)