Вибух газу в житловому будинку Львова: з'явилося відео з місця події

На кадрах показані перші хвилини після вибуху. З вікна квартири на другому поверсі вириваються язики полум'я. Рятувальники відразу приступили до гасіння пожежі. Одночасно проводилася евакуація мешканців будинку.

В обласному управлінні ДСНС додали, що зараз виникла після вибуху газу пожежа ліквідована. Під час обстежень задимлених приміщень з будівлі евакуювали трьох осіб. Їх після огляду медиками госпіталізували.

До гасіння пожежі залучалися 5 одиниць спецтехніки та 24 людини. Обставини та причини події з'ясовуються.

Фото: рятувальники ліквідували пожежу, що виникла після вибуху газу в житловому будинку у Львові (facebook.com/MNSLVIV)