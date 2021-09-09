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Вибух газу в Ногінську: тіла всіх зниклих безвісти знайшли під завалами, загинули 7 людей

Автор: Инна Собора

В результаті вибуху газу в житловому будинку в Ногінську загинули семеро людей. Всіх, хто вважався зниклими безвісти, знайшли під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"Тіла ще 2 загиблих виявлені під завалами на місці вибуху в Ногінську, кількість жертв збільшилася до 7", - повідомили в екстрених службах.

Нагадаємо, вибух газу в житловій багатоповерхівці в російському Ногінську стався вранці 8 вересня.Обвалилися перекриття другого, третього, четвертого і п'ятого поверхів.

Попередньо повідомлялося про двох загиблих і п'яти постраждалих. Пізніше зазначалося, що еод завалами можуть перебувати п'ять осіб.

Серед загиблих була дитина.

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