Вибух на дитячому майданчику в Києві: поліція перевіряє деталі інциденту

Київська поліція проводить перевірку і огляд місця події, де в результаті вибуху загинув чоловік. Кваліфікація інциденту ще не надана.
Про це повідомляє поліція Києва.
Відомо, що дзвінок про вибух на дитячому майданчику на бульварі Чоколовського у Солом'янському районі в поліцію надійшов близько 15:00.
На дитячому майданчику виявили тіло і на місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби.
Загиблий чоловік був 1971 року народження. Зараз триває перевірка, після якої буде прийнято рішення про правову кваліфікацію події.
Нагадаємо, на початку лютого у Вінниці чоловік взяв у заручники свою сім'ю і погрожував підірвати гранати у квартирі житлового будинку. Чоловіка затримали, йому загрожує до шести років.
Крім того, 28 січня у Нікополі (Дніпропетровська область) чоловік підірвав на території дитячого садка саморобний вибуховий пристрій. Правоохоронці його розшукали та затримали.