Вибух на дитячому майданчику в Києві: поліція перевіряє деталі інциденту

Київська поліція проводить перевірку і огляд місця події, де в результаті вибуху загинув чоловік . Кваліфікація інциденту ще не надана.

Про це повідомляє поліція Києва.

Відомо, що дзвінок про вибух на дитячому майданчику на бульварі Чоколовського у Солом'янському районі в поліцію надійшов близько 15:00.

На дитячому майданчику виявили тіло і на місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби.

Загиблий чоловік був 1971 року народження. Зараз триває перевірка, після якої буде прийнято рішення про правову кваліфікацію події.