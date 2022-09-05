Вибух боєприпасів у Чернігові: ДБР вимагатиме арешту причетних до трагедії

ДБР повідомила про підозру двом військовослужбовцям, які причетні до нещодавнього вибуху на виставці у Чернігові. Вимагатиме їх арешту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.
Як відзначає ДБР, один із військовослужбовців під час демонстрації зброї дозволив дитині взяти до рук протитанкову гранату й натиснути спусковий гачок.
"Про підозру повідомлено військовослужбовцю, який дозволив дитині натиснути спусковий гачок, та його командиру, який дав наказ підлеглим військовослужбовцям привезти зброю на виставку для демонстрації", - пише пресслужба ДБР.
Причетним до вибуху повідомлено про підозру у порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам. Відповідно до ч. 2 ст. 414 КК, військовослужбовцям загрожує позбавлення волі строком до 10 років.
"Особи були затримані, до суду буде подано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - додає ДБР.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Чернігові проходила виставка зброї, під час якої пролунав вибух. Попередньо відомо, що на виставці спрацював ручний протитанковий гранатомет.
Спочатку було відомо про 5 постраждалих осіб, з них четверо дітей віком від 2 до 12 років. Дворічний хлопчик знаходиться у реанімації. Вже пізніше кількість постраждалих зросла до 15 осіб.
За слова президента України Володимира Зеленського, правоохоронці затримали двох осіб причетних до вибуху.
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