Вибух автомобіля в Ліверпулі кваліфікували як теракт

Поліція вважає, що пасажир таксі проніс в машину саморобний вибуховий пристрій, який вибухнув, коли автомобіль під'їхав до приймального спокою ліверпульської жіночої лікарні.

За двома адресами були проведені обшуки, і по одному з них були знайдені "важливі предмети".

За словами поліції, мотив інциденту "неясний", але поліцейські вважають, що їм відома особистість пасажира таксі.

Таксиста, якому вдалося врятуватися після вибуху автомобіля, звуть Девід Перрі. Він був виписаний з лікарні і зараз відновлюється вдома.

Помічник головного констебля Расс Джексон з контртерористичної поліції Північного Заходу сказав, що розслідування вибуху "триває в тому ж темпі".