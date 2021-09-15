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Вибух авто у Дніпрі кваліфікували як теракт

Автор: Анастасія Рокитна

У Дніпрі вибухнув автомобіль, в результаті якого загинули двоє людей. Поліція кваліфікувала подію як теракт.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

В автомобілі перебували чоловік та жінка. Вони загинули.

Відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Що сталось

У місті Дніпро на проспекті Богдана Хмельницького вибухнула машина. В результаті інциденту загинули дві людини.

Нагадаємо, опубліковано фото і відео з місця події.

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ДніпроТерактВибух