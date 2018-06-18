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Вибух автомобіля в Черкасах: справу розслідують як умисне вбивство

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 14:51
Фото: місце вибуху в Черкасах (ch.npu.gov.ua)
Фото: місце вибуху в Черкасах (ch.npu.gov.ua)

В результаті вибуху у Черкасах загинув місцевий житель 1949 року народження

За фактом вибуху автомобіля в Черкасах, внаслідок чого загинув місцевий бізнесмен, порушено справу за статтею "Умисне вбивство". Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Черкаської області.

"Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом вибуху автомобіля в м. Черкаси, внаслідок чого загинув його водій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в результаті вибуху у Черкасах загинув місцевий житель 1949 року народження - чоловік отримав небезпечні для життя тілесні ушкодження та  від отриманих травм помер у лікарні.

Наразі слідство триває, хід розслідування справи взято на контроль керівництвом прокуратури Черкаської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Черкасах вранці 16 червня в результаті вибуху автомобіля загинув місцевий бізнесмен

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Теги публікації: Черкаси, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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