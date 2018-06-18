Вибух автомобіля в Черкасах: справу розслідують як умисне вбивство

В результаті вибуху у Черкасах загинув місцевий житель 1949 року народження

За фактом вибуху автомобіля в Черкасах, внаслідок чого загинув місцевий бізнесмен, порушено справу за статтею "Умисне вбивство". Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Черкаської області.

"Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом вибуху автомобіля в м. Черкаси, внаслідок чого загинув його водій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в результаті вибуху у Черкасах загинув місцевий житель 1949 року народження - чоловік отримав небезпечні для життя тілесні ушкодження та від отриманих травм помер у лікарні.

Наразі слідство триває, хід розслідування справи взято на контроль керівництвом прокуратури Черкаської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Черкасах вранці 16 червня в результаті вибуху автомобіля загинув місцевий бізнесмен.