Вибух авто у Києві: поліція може відкрити справу через замах на вбивство

Водій отримав незначні тілесні ушкодження

Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на убийство из-за взрыва авто в Оболонском районе Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Сообщается, что около 11-ти часов на спецлинию 102 поступило сообщение о взрыве автомобиля на проспекте Героев Сталинграда. На вызов срочно выехали следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Предварительно установлено, что взорвался автомобиль "Ауди", припаркованный возле дома на проспекте Героев Сталинграда.

В результате водитель машины получил незначительные телесные повреждения, его осмотрели врачи, от госпитализации пострадавший отказался. Никто из прохожих не пострадал. Кроме того, поврежден рядом расположенный транспортное средство.

Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Оболонского управления полиции. Решается вопрос относительно открытия уголовного производства по факту покушения на убийство.

Фото: место происшествия (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, в Киеве произошел взрыв в автомобиле на проспекте Героев Сталинграда, 28 в Оболонском районе. По данным "Киев оперативный", взорвалась граната в автомобиле Audi.

РБК-Украина писало, что 4 февраля в Киеве неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия окна в офисе организации Национального союза журналистов Украины на Крещатике.