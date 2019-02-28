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Вибух авто у Києві: поліція може відкрити справу через замах на вбивство

Новини » Суспільство    28.02.2019 - 13:31
Вибух авто у Києві: поліція може відкрити справу через замах на вбивство
Фото: місце події (kyiv.npu.gov.ua)

Водій отримав незначні тілесні ушкодження

Поліція вирішує питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом замаху на вбивство через вибух авто у Оболонському районі Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Повідомляється, що близько 11-ї години на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух автомобіля на проспекті Героїв Сталінграду.  На виклик терміново виїхали слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції, вибухотехніки, кінологи та рятувальники.

Попередньо встановлено, що вибухнув автомобіль "Ауді", припаркований біля будинку на проспекті Героїв Сталінграду. 

У результаті водій машини отримав незначні тілесні ушкодження, його оглянули лікарі, від госпіталізації потерпілий відмовився. Ніхто з перехожих не постраждав. Окрім того, пошкоджено  поруч  розташований транспортний засіб.

Подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Оболонського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом замаху на вбивство. 

Фото: місце події (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Києві стався вибух в автомобілі на проспекті Героїв Сталінграда, 28 в Оболонському районі. За даними "Киев оперативный", вибухнула граната  в автомобілі Audi. 

РБК-Україна писало, що 4 лютого у Києві невідомі обстріляли із вогнепальної зброї вікна в офісі організації Національної спілки журналістів України на Хрещатику.

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