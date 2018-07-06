Вибух авто в Харківській області будуть розслідувати як "замах на вбивство"

Поліція з'ясовує обставини вибуху

Сьогодні, 5 липня, у Харківській області вибухнув автомобіль, почали розслідування за статтею 115 "замах на вбивство". Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Харківської області в Facebook.

"Почали розслідування за статтею 115 "замах на вбивство" Кримінального кодексу", - йдеться в повідомленні.

Як розповів начальник ГУНП в Харківській області Олег Бех, на момент вибуху в салоні автомобіля перебували троє людей. В результаті вони отримали незначні пошкодження у вигляді подряпин особи. Їм була надана необхідна медична допомога. Зараз з постраждалими працюють слідчі.

#поліція_Харківщини #вибух Поліція Харкова встановлює обставини вибуху у Київському районі (ОНОВЛЕНО) В результаті... Опубліковано Поліція Харківщини Четвер, 5 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що приблизно в 6 вечора в поліцію надійшло повідомлення про те, що в приватному секторі району під час руху вибухнув автомобіль. Вибухом була пошкоджена задня частина автомобіля Ауді.