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Вибух авто в Харківській області будуть розслідувати як "замах на вбивство"

НовиниНадзвичайні події    06.07.2018 - 00:22
Фото: місце вибуху автомобіля (Depo Харків)
Фото: місце вибуху автомобіля (Depo Харків)

Поліція з'ясовує обставини вибуху

Сьогодні, 5 липня, у Харківській області вибухнув автомобіль, почали розслідування за статтею 115 "замах на вбивство". Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Харківської області в Facebook.

"Почали розслідування за статтею 115 "замах на вбивство" Кримінального кодексу", - йдеться в повідомленні.

Як розповів начальник ГУНП в Харківській області Олег Бех, на момент вибуху в салоні автомобіля перебували троє людей. В результаті вони отримали незначні пошкодження у вигляді подряпин особи. Їм була надана необхідна медична допомога. Зараз з постраждалими працюють слідчі.

 

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Опубліковано Поліція Харківщини Четвер, 5 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що приблизно в 6 вечора в поліцію надійшло повідомлення про те, що в приватному секторі району під час руху вибухнув автомобіль. Вибухом була пошкоджена задня частина автомобіля Ауді.

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Теги публікації: Харків, автомобили, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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