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Вибух авто у Дніпрі: затримано підозрюваного у приготуванні до вбивства депутата

Автор: Іванна Шовкун

Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у приготуванні до вбивства депутата обласної ради. Він може бути причетний до вибуху автомобіля політика у центрі Дніпра 8 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Вибух стався перед офісом депутата обласної ради. За даними слідства, в салоні авто знаходився автомат Калашникова з прикріпленим саморобним пристроєм для дистанційного приведення в дію.

"Це дозволило підозрюваному, перебуваючи на відстані, зробити не менше трьох пострілів у будівлю. Після цього автомобіль вибухнув від заздалегідь встановленої ним легкозаймистої горючої рідини для знищення слідів злочину", - йдеться у повідомленні.

За підозрою у підготовці вбивства затримано чоловіка. Суд обрав йому безальтернативний запобіжний захід - утримання під вартою. Слідчі дії продовжуються.

Правоохоронці провели обшуки вдома та в авто у підозрюваного. Там у нього знайшли пістолет і патрони, які він носив і зберігав без дозволу.

Фото: затримано підозрюваного, який причетний до вибуху авто у Дніпрі (gp.gov.ua)

Нагадаємо, в Дніпрі 15 вересня вибухнув автомобіль Nissan. У ньому було дві людини. Одним із яких була прес-секретар ДСНС Дар'я Гречіщева.

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