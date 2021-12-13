Вибух авто у Дніпрі: затримано підозрюваного у приготуванні до вбивства депутата

Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у приготуванні до вбивства депутата обласної ради. Він може бути причетний до вибуху автомобіля політика у центрі Дніпра 8 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора .

Вибух стався перед офісом депутата обласної ради. За даними слідства, в салоні авто знаходився автомат Калашникова з прикріпленим саморобним пристроєм для дистанційного приведення в дію.

"Це дозволило підозрюваному, перебуваючи на відстані, зробити не менше трьох пострілів у будівлю. Після цього автомобіль вибухнув від заздалегідь встановленої ним легкозаймистої горючої рідини для знищення слідів злочину", - йдеться у повідомленні.

За підозрою у підготовці вбивства затримано чоловіка. Суд обрав йому безальтернативний запобіжний захід - утримання під вартою. Слідчі дії продовжуються.

Правоохоронці провели обшуки вдома та в авто у підозрюваного. Там у нього знайшли пістолет і патрони, які він носив і зберігав без дозволу.