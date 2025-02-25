Уже все - 200. ГУР перехватило жалобы россиянки на массовую гибель срочников на фронте
Украинские разведчики перехватили разговор россиянки из Белгородской области, которая рассказала об очередных случаях уничтожения срочников российской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины в Telegram.
По словам женщины, российское командование "мотивирует" срочников подписывать контракты и идти на фронт обещая заоблачные выплаты сразу на "карту".
"Опять целый день сочувствия. Парень на дембель должен был идти. В ноябре подписал контракт, а сегодня позвонили и сказали - все, нет больше парня, 19 лет. Новенькие, вот какие "осенники", им говорят, что подписывайте. Типа кто поехал сейчас на границу - они уже все 200", - рассказала она.
Напомним, в январе разведчики перехватили разговор россиян, который подтверждает, что Россия несет значительные потери на фронте в Украине. Жительница Белгородской области рассказала, что ей прислали соответствующее видео.
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