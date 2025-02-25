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Уже все - 200. ГУР перехватило жалобы россиянки на массовую гибель срочников на фронте

Вторник 25 февраля 2025 18:20
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Уже все - 200. ГУР перехватило жалобы россиянки на массовую гибель срочников на фронте Иллюстративное фото: ГУР перехватило жалобы россиянки на массовую гибель срочников на фронте (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские разведчики перехватили разговор россиянки из Белгородской области, которая рассказала об очередных случаях уничтожения срочников российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины в Telegram.

По словам женщины, российское командование "мотивирует" срочников подписывать контракты и идти на фронт обещая заоблачные выплаты сразу на "карту".

"Опять целый день сочувствия. Парень на дембель должен был идти. В ноябре подписал контракт, а сегодня позвонили и сказали - все, нет больше парня, 19 лет. Новенькие, вот какие "осенники", им говорят, что подписывайте. Типа кто поехал сейчас на границу - они уже все 200", - рассказала она.

Напомним, в январе разведчики перехватили разговор россиян, который подтверждает, что Россия несет значительные потери на фронте в Украине. Жительница Белгородской области рассказала, что ей прислали соответствующее видео.

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