Уже три. Гепатит А обнаружили еще в одной области: что известно

"Сегодня у жительницы одной из общин Тернопольщины лабораторно подтвержден вирусный гепатит А", - рассказал он.

По словам главы ОВА, продолжается эпидемиологическое расследование, проводятся отборы биоматериала контактных лиц и внешней среды.

"Пациентка госпитализирована в инфекционное отделение одной из больниц Тернопольщины. Держим ситуацию на контроле", - отметил Труш.

Ситуация с гепатитом А в Украине

Тернопольская область - третий регион, где выявили случай заболевания гепатитом А за последнее время. До этого подобные случаи зафиксировали сначала в Винницкой области, а потом - и на Прикарпатье. На данный момент (в совокупности по трем областям) в больницы с гепатитом А госпитализированы 120 людей. В Винницкой области даже объявили режим ЧС из-за вспышки гепатита А (111 госпитализированных больных). Подробнее о ситуации и есть ли угроза для Киева - читайте в материале РБК-Украина.