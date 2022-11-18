"Уже годы не те": Зеленский посоветовал Путину думать о том, как справляться с давлением

Российскому президенту Владимиру Путину нужно думать о том, как справиться с психологическим давлением и просто с давлением, потому что уже годы не те.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
Говоря о психологическом давлении, президент Украины назвал себя достаточно спокойным человеком.
"Для меня это не давление. Я спокоен человек. Достаточно. Ну, не каждый день, мое окружение и команда знают. Бывают разные моменты, скажу вам откровенно", - заявил президент.
По словам Зеленского, за сотни лет украинцам пришлось пережить многие вызовы и сейчас идет борьба за независимость.
"Мы украинцы пережили много разных вызовов, и им уже не десятки, а сотни лет. И мы боремся за независимость. Поэтому пусть думает Российская Федерация и их лидер, как ему справиться с психологическим давлением и просто с давлением, потому что уже годы не те" , - добавил Зеленский.
Напомним, что Зеленский назвал Путина стариком, не соблюдающим своего слова.
Российский диктатор Владимир Путин точно не устал от войны против Украины. Кремль продолжает говорить на языке ультиматумов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.