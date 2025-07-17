Уже более полусотни: во Львове возросло количество людей, которые отравились в ресторане Кацурина
Во Львове возросло количество пострадавших от пищевого отравления в ресторане известного ресторатора Миши Кацурина. Уже известно о 56 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет.
Сначала сообщалось, что после посещения нового ресторана "Китайский привет" во Львове в областную инфекционную больницу госпитализировали 43 человека, среди них 8 детей.
Все пациенты обратились в течение 15-17 июля с жалобами на тошноту, рвоту и повышение температуры. Врачи диагностировали острую кишечную инфекцию и пищевую токсикоинфекцию.
Однако впоследствии Львовский городской совет обновил информацию: общее количество пострадавших возросло до 56 человек.
Как рассказали в больнице, пациенты поступили в состоянии средней тяжести. Медики продолжают оказывать им всю необходимую медицинскую помощь.
Что известно
16 июля ресторатор Миша Кацурин сообщил о массовом отравлении гостей своего нового заведения "Китайский привет" во Львове, которое открылось всего несколько дней назад.
По предварительной версии, причиной стали десерты с яичным кремом, которые подавали 14-15 июля. Ресторан временно закрыли, вызвали санитарную службу для проверки персонала, поверхностей и продуктов. Все продукты утилизируют независимо от результатов.
Кацурин заверил, что заведение готово пройти все проверки, сообщить их результаты и компенсировать расходы на лечение пострадавшим. Он также подтвердил, что сам попал в больницу.
Тем временем львовская полиция начала расследование обстоятельств массового отравления людей в ресторане.
По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).
Санкция статьи предусматривает штраф, арест до шести месяцев или ограничение свободы.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, назначены необходимые экспертизы и проводится досудебное расследование.