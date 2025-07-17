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Уже более полусотни: во Львове возросло количество людей, которые отравились в ресторане Кацурина

Четверг 17 июля 2025 11:04
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Уже более полусотни: во Львове возросло количество людей, которые отравились в ресторане Кацурина Фото иллюстративное: массовое отравление в ресторане Львова (freepik)
Автор: Ірина Глухова

Во Львове возросло количество пострадавших от пищевого отравления в ресторане известного ресторатора Миши Кацурина. Уже известно о 56 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет.

Сначала сообщалось, что после посещения нового ресторана "Китайский привет" во Львове в областную инфекционную больницу госпитализировали 43 человека, среди них 8 детей.

Все пациенты обратились в течение 15-17 июля с жалобами на тошноту, рвоту и повышение температуры. Врачи диагностировали острую кишечную инфекцию и пищевую токсикоинфекцию.

Однако впоследствии Львовский городской совет обновил информацию: общее количество пострадавших возросло до 56 человек.

Как рассказали в больнице, пациенты поступили в состоянии средней тяжести. Медики продолжают оказывать им всю необходимую медицинскую помощь.

Что известно

16 июля ресторатор Миша Кацурин сообщил о массовом отравлении гостей своего нового заведения "Китайский привет" во Львове, которое открылось всего несколько дней назад.

По предварительной версии, причиной стали десерты с яичным кремом, которые подавали 14-15 июля. Ресторан временно закрыли, вызвали санитарную службу для проверки персонала, поверхностей и продуктов. Все продукты утилизируют независимо от результатов.

Кацурин заверил, что заведение готово пройти все проверки, сообщить их результаты и компенсировать расходы на лечение пострадавшим. Он также подтвердил, что сам попал в больницу.

Тем временем львовская полиция начала расследование обстоятельств массового отравления людей в ресторане.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Санкция статьи предусматривает штраф, арест до шести месяцев или ограничение свободы.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, назначены необходимые экспертизы и проводится досудебное расследование.

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Львов Міша Кацурін
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