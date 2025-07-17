Уже более полусотни: во Львове возросло количество людей, которые отравились в ресторане Кацурина

Во Львове возросло количество пострадавших от пищевого отравления в ресторане известного ресторатора Миши Кацурина. Уже известно о 56 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет .

Сначала сообщалось, что после посещения нового ресторана "Китайский привет" во Львове в областную инфекционную больницу госпитализировали 43 человека, среди них 8 детей.

Все пациенты обратились в течение 15-17 июля с жалобами на тошноту, рвоту и повышение температуры. Врачи диагностировали острую кишечную инфекцию и пищевую токсикоинфекцию.

Однако впоследствии Львовский городской совет обновил информацию: общее количество пострадавших возросло до 56 человек.

Как рассказали в больнице, пациенты поступили в состоянии средней тяжести. Медики продолжают оказывать им всю необходимую медицинскую помощь.