Уже более 60 больных: где в Киеве вспышка гепатита А и известен ли источник

В каком районе Киева фиксируют вспышку гепатита А

По словам эксперта, вспышка гепатита А зафиксирована в Соломенском районе Киева - в микрорайоне Отрадный.

Там, по состоянию на утро пятницы (16 мая) было известно уже о 65 больных. Среди них - 31 ребенок.

Что известно об источнике вспышки заболевания

Гунченко уточнила, что киевские эпидемиологи уже выясняют источник вспышки заболевания.

"Источниками вирусного гепатита А, вспышка которого на сегодня наблюдается в Киеве, могут быть вода, пищевые продукты и люди, которые бессимптомно болеют сейчас. И мы работаем как раз по этим трем источникам", - рассказала она.

Нужно ли вакцинироваться взрослым и детям

Заместитель директора госучреждения отметила, что против вирусного гепатита А есть вакцина, однако она не входит в календарь обязательных прививок.

"Она входит в рекомендованные прививки. Учитывая, что у нас такая неблагополучная ситуация, также доведено до населения. И население может покупать вакцину за собственные средства и прививать как взрослых, так и детей", - объяснила она.

Как передается болезнь и что с лечением

В завершение Гунченко рассказала, что гепатит А передается фекально-оральным путем - через грязные руки, плохо обработанные продукты питания или некачественную воду.

"Механизм заражения происходит через рот. Затем происходит поражение печени", - пояснила она.

Эксперт отметила также, что среди всех видов вирусных гепатитов именно гепатит А считается наименее опасным.

"Среди различных видов вирусных гепатитов - гепатит А меньше всего предоставляет опасности. Лечение симптоматическое. Специфического лечения нет", - подытожила специалист.