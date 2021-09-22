Вийти в плюс: лайфхаки оголошень з оренди та продажу нерухомості

Восени ринок нерухомості став активнішим, а ціни пішли вгору. На порталах цільових оголошень спостерігається сплеск активності з боку власників та ріелторів. Водночас пожвавився й попит з боку орендарів та покупців. За даними Мін'юсту України, тільки у першому півріччі цього року проведено понад 225 тис. операцій з нерухомістю. Для порівняння, у 2020-му цей показник склав 177 тис., а у 2019 — 203 тис. угод.

Як у високий сезон для нерухомості продати чи здати свою квартиру, зацікавити потенційного покупця чи орендаря, вивести оголошення у топ і при цьому не зустрітися з шахраєм – в колонці для РБК-Україна розповідає лідер команди якості контенту в OLX Нерухомість Юлія Ковбаса .

Кожен продавець або орендодавець хоче, щоб на його пропозицію відгукнулися. Бажано — у перші дні після розміщення. Для цього потрібно створити детальне оголошення з якісними, але реальними фотографіями. На великих платформах оголошень користувачі бачать сотні пропозицій — тож, щоб бути помітними, можна скористатись наступними лайфхаками.

Створення оголошення і визначення ціни

Щоб привернути увагу клієнтів, потрібна цікава та зрозуміла презентація об’єкта. Шукачі не бажають витрачати час марно, тому подавайте правдиву й розгорнуту інформацію. Це допоможе уникнути скарг та отримати більше відгуків від цільової аудиторії.

Вказуйте фінальну ціну за житло, а не за квадратний метр, і пам’ятайте, що вона — один з найважливіших факторів під час вибору. Більшість користувачів застосовують фільтри, вказуючи прийнятний для себе діапазон цін. Завищена вартість може відсіяти потенційних клієнтів. Водночас занижена — стане дзвіночком для обережних покупців й орендарів, адже часто такий прийом використовують шахраї. Тож проаналізуйте ситуацію в вашому сегменті оголошень і визначте реальну вартість.

Змістовний заголовок

Заголовок має бути коротким, але чітко характеризувати об'єкт. Так він приверне більше уваги, ніж абстрактне повідомлення: "Найкраща квартира на Оболоні" чи "Кращого не знайти".

Вказуйте кількість кімнат, загальну площу, назву ЖК (якщо квартира в сучасній забудові), район, вулицю, стан приміщення (з ремонтом/технікою чи без, один місяць до здачі будинку тощо), а також інші ключові слова. Останні можуть показуватися у пошуковій видачі, коли користувачі намагаються знайти об’єкт за ключовими словами, або індексуватися пошуковими системами. Таким чином, на ваше оголошення можуть перейти й через запити з інтернету.

Не варто використовувати емоційні заголовки, наприклад "Терміново" чи "Останній шанс". Такий стиль характерний для шахраїв, щоб підштовхнути на швидкі та необмірковані дії, наприклад передоплата за перегляд чи "бронювання" квартири.

Якісні фото

Зовнішній вигляд об'єкту не менш важливий за ціну. Дуже часто світлини в оголошенні виступають емоційним "гачком", через який відбувається покупка або оренда, або ж фільтром, після якого пропозиція відсіюється. Чим більше фотографій ви завантажите, тим краще. Так клієнт розгляне ваш варіант з різних ракурсів.

На фото важливо показати:

планування квартири та поверху;

будинок/ЖК ззовні та прибудинкову територію;

вигляд з вікна;

стан під`їзду;

якість ремонту/побутову техніку (якщо вони є);

кухню;

кімнати;

санвузли.

Не варто додавати фото з 3D-візуалізаціями ремонту та інтер'єру, яких ще не існує — це викликає недовіру і створює ефект оманливого очікування. Найкраще підійдуть горизонтальні фото, зроблені при гарному освітленні без зайвих речей та людей у кадрі.

Опис об'єкту

Опис житла повинен містити максимум корисної інформації:

Поверх, кількість кімнат, загальну та житлову площу, стан ремонту, будинку, під'їзду і ліфтів.

Опис навколишньої інфраструктури, наявність дитячих садків, шкіл, ВНЗ, поліклінік, аптек, ТРЦ, супермаркетів, парковок тощо.

Опис, особливо для оренди, має акцентувати на потребах цільової аудиторії. Тобто, якщо ви бажаєте бачити орендаторами студентів – акцентуйте на ВНЗ, торговельних центрах, кінотеатрах. Якщо сім’ї з дітьми – садочки та школи, медичні заклади, супермаркети, парки та дитячі майданчики.

Якщо інформації забагато, розбийте її на абзаци для легкого сприйняття. Основні характеристики об’єкта можна зазначити за допомогою фільтрів, які відобразяться в оголошенні. За ними користувачам також буде легко знайти потрібні варіанти.

Безпека угод з нерухомості

Сучасні платформи оголошень працюють так, щоб відсіювати шахраїв. Адже не завжди можливо це зробити швидко та вчасно. Для цього існує модерація оголошень.

Щоб ваше оголошення пройшло модерацію і його побачили користувачі, дотримуйтесь правил розміщення. Вказуйте повну назву населеного пункту, реальну вартість та опис об’єкта і своєчасно деактивуйте оголошення, якщо нерухомість вже здано чи продано.

Варто — слідкувати, щоб в оголошенні було вірно вказано рубрику та тип об’єкта. Не варто — дублювати одне оголошення кілька разів. У такому випадку його можуть деактивувати та видалити з сайту.