Вивозимо дачний урожай: пікап на базі Toyota Land Cruiser 300 представлено офіційно

Повнорозмірний пікап Tundra в третьому поколінні переїхав на нову платформу. Також автомобіль отримав свіжі силові агрегати та новітні технології мультимедіа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Toyota .

Отже, пікап Toyota Tundra третього покоління, тізерна кампанія якого тривала кілька місяців, нарешті представлений офіційно.

У конструкції новинки поєднуються високоміцна сталь і алюміній, що дозволило знизити вагу, але при цьому підвищити жорсткість кузова. Максимальне корисне навантаження нової тундри досягає 880 кілограмів, допустима маса причепа - майже 5,5 тонн.

У задній частині використовується багатоважільна підвіска з гвинтовими пружинами замість листових ресор у попередника. В Toyota заявляють, що це дозволило поліпшити стабільність і комфорт при русі, а також загальну керованість. Нова передня підвіска на подвійних поперечних важелях покращує стійкість машини на прямій при високих швидкостях.

Адаптивні амортизатори та задня пневмопідвіска (з трьома режимами висоти) доступні входять в стандартну комплектацію пакетів TRD Off-Road і топової версії TRD Pro, яка комплектується також новим переднім стабілізатором поперечної стійкості та додатковим захистом днища.

Так само, як в новому "Крузаку" від всіма улюбленого 5,7-літрового V8 було вирішено відмовитися. Двигун тепер лише один-3,5-літровий V6 i-Force з подвійним турбонаддувом розвиває 389 к.с. "в базі" й 437 к.с. у версії i-Force Max.

Доступна також гібридна версія, в якій між ДВЗ і трансмісією встановлено електродвигун-генератор. Коробка передач теж одна -10-діапазонний "автомат".

Нова Tundra пропонується в двох чотиридверних варіантах: Double Cab і CrewMax більшого розміру. Для салону доступні преміум-опції, такі як панорамний дах, передні сидіння з підігрівом і вентиляцією, кермо з підігрівом і широкий 14-дюймовий дисплей (на базовій версії 8 дюймів) інформаційно-розважальної системи.

У комбінацію приладів з аналоговим шкалами вбудовано 4,1-дюймовий екранчик. За бажанням можна замовити повністю цифрову "приборку" діагоналлю 12,3 дюйма.

Виробляти пікап Toyota Tundra третього покоління будуть там, де і попередника - на заводі Тойота в Сан-Антоніо, штат Техас. Ціни оголосять ближче до старту продажів, який заплановано на кінець цього року.