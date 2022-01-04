Виступав без маски: головний міністр Делі захворів на коронавірус

В Індії головний міністр Делі Арвінд Кеджрівал захворів на коронавірус. Він повідомив, що ізолювався вдома.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Видання зазначає, що на передвиборчому мітингу в понеділок міністр виступав без маски. Подібні мітинги було проведено у всіх штатах, де будуть проходити вибори в найближчі кілька місяців.
Після цього Кеджрівал повідомив у Твіттері, що отримав позитивний тест на коронавірус і тепер ізольований вдома.
Він закликав усіх, хто контактував з ним в останні дні, також ізолюватися і пройти тестування на COVID-19.
Нагадаємо, що в Індії посилили боротьбу з коронавірусом. Там ввели вакцинацію для підлітків і бустери для літніх людей. Також ввели деякі карантинні обмеження.