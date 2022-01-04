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Виступав без маски: головний міністр Делі захворів на коронавірус

Автор: Наталья Скороход

В Індії головний міністр Делі Арвінд Кеджрівал захворів на коронавірус. Він повідомив, що ізолювався вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання зазначає, що на передвиборчому мітингу в понеділок міністр виступав без маски. Подібні мітинги було проведено у всіх штатах, де будуть проходити вибори в найближчі кілька місяців.

Після цього Кеджрівал повідомив у Твіттері, що отримав позитивний тест на коронавірус і тепер ізольований вдома.

Він закликав усіх, хто контактував з ним в останні дні, також ізолюватися і пройти тестування на COVID-19.

Нагадаємо, що в Індії посилили боротьбу з коронавірусом. Там ввели вакцинацію для підлітків і бустери для літніх людей. Також ввели деякі карантинні обмеження.

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КоронавірусІндія