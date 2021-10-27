Виставляли умови і стріляли в безпілотник: бойовики заважають роботі ОБСЄ на Донбасі

Бойовики заважають роботі місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі на Донбасі . Вони виставляють свої умови при перетині блокпостів і обстрілюють безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 26 жовтня.

Станом на вечір 25 жовтня, від моніторингових команд надійшли повідомлення про створення перешкод для спостерігачів ОБСЄ на непідконтрольних українському уряду територіях. Цього разу бойовики три рази не пропустили патрулі ОБСЄ на окуповані території та один раз пропустили, висунувши свої умови.

Заборона доступу спостерігачів сталася на блокпості південніше мосту біля Станиці Луганської. Там член збройних формувань знову відмовив патрулю в проході до мосту, пославшись на "відсутність попереднього повідомлення".

Також на ділянці розведення військ в районі Золотого бойовик з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК" відмовив спостерігачам у проїзді на ділянку розведення, пославшись на "накази зі штабу".

На блокпості в районі безіменного 3 бойовика не пропустили патруль ОБСЄ в західному напрямку.

"Під час перебування на блокпості спостерігачі бачили, що цивільні транспортні засоби перетинали його в обох напрямках", - уточнили в ОБСЄ.

Крім того, на блокпості в Старомихайлівці бойовики дозволили патрулю в проїзді, але тільки через годину і при цьому виставили свої умови.

"Озброєний член збройних формувань дозволив патрулю місії проїхати в західному напрямку через 60 хвилин за умови супроводу членами збройних формувань на двох машинах", - йдеться в повідомленні.

Також ОБСЄ повідомляє про обстріли безпілотника в Мініральному і декількох випадках глушіння сигналів.

"Під час польоту поблизу н.п. Мінеральне, за оцінкою, в напрямку БПЛА СММ малого радіусу дії стріляли зі стрілецької зброї", - йдеться у звіті.

Безпілотники ОБСЄ бойовики глушили в Старомихайлівці, Лозовому, Жабуньках, Новогригорівці.