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Вищий пілотаж: Анна Різатдінова у топі викликала захват складними позами з йоги

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Зірка "Танців з зірками" показала найпопулярніші пози для занять йогою

Ганна Різатдінова похвалилася перед шанувальниками сталевим пресом і показала, як починається її недільний ранок. Знаменитість опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram свої улюблені пози для занять йогою. Вона зарядила шанувальників потужною мотивацією, адже спортивний дух і цілеспрямованість у гімнастки в крові.

Суперфіналістка "Танців з зірками 2019" поділилася знімками в топі і показала свій ідеальний прес, а також показала улюблені пози йоги.

Шанувальники стали захоплюватися зовнішнім виглядом і фізичною формою гімнастки:

  • Я свій сьогодні з танців почала.
  • У нас з ранку і до вечора одна художня гімнастика. Донька займається і, навіть сидячи на шпагаті, може читати букварик.
  • Також тільки зі спорту починаю ранок.
  • Ганнуся, а хто вас фотографує в таку рань і вихідний день?))
  • Молодчинка.
  • Розумничка, як красиво.
  • Стійка на голові - вищий пілотаж!!!!

Скріншоти (instagram.com/anna_rizatdinova)

Нагадаємо, що Ганна Різатдінова знялася в ефектній тематичній фотосесії і перетворилася в кіно-діву з 80-х.

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