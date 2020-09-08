ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Вищій раді правосуддя виявили COVID-19

Автор: Максим Зайченко

У Вищій раді правосуддя виявили коронавірусну хворобу. Захворів один зі співробітників установи.

Про це повідомляє прес-служба Вищої ради правосуддя.

Як зазначається, зараз хворий на самоізоляції.

"Підтвердилася підозра на захворювання COVID-19 в одного з працівників Вищої ради правосуддя. Зараз інфікована особа перебуває на самоізоляції та не потребує госпіталізації".

Популярні новини

Також у ВРП встановили коло контактних осіб зараженого - вони протестовані на коронавірус.

Нагадаємо, до цього у Київському апеляційному суді виявили коронавірус. Заклад продовжив працювати у штатному режимі.

Крім того, у Печерському районному суді Києва зафіксували спалах коронавірусу.

Раніше РБК-Україна писало, що епідеміологічна ситуація в Києві та Україні буде погіршуватися.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Вища рада правосуддяКоронавірус