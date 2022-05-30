У Високопіллі Херсонської області окупанти вбили 25 мирних жителів, - Денісова

У Високопіллі зруйновані всі адміністративні будівлі, не вистачає продовольства та дитячого харчування. Ще одна проблема мешканців - відсутність ліків. У селищі багато інсулінозалежних, онкохворих, людей із захворюванням щитовидної залози.

Місцеві повідомляють про загибель 25 мирних жителів.

Люди намагаються покинути небезпечну зону на власному автотранспорті, але через заборону виїзду з боку окупантів та брак палива зробити це майже неможливо.

"У Херсонській області склалася критична ситуація з евакуацією мирних мешканців із зони активних бойових дій та завезенням гуманітарних вантажів. Попри те, що Україна використовує всі можливості для порятунку людей, безпечних шляхів стає все менше через перешкоджання окупантів", - повідомила Денісова.