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Виривали нігті та били дверима. У поліції розповіли про катування окупантами шрі-ланкійців

Фото: у поліції розповіли про катування окупантами шрі-ланкійців (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти тримали у полоні в Харківській області сім громадян Шрі-Ланки. Вони катували їх та вимагали гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергія Болвінова.

Він повідомив, що сім громадян Шрі-Ланки - жінка та шість чоловіків - на початку повномасштабної війни знаходились у Куп'янську. Вони були налякані та вирішили не виїжджати з міста, а заховатись. У травні вони намагались пішки дійти до Харкова, але на першому ж блокпосту окупантів їх затримали: зв’язали руки, вдягли мішки на голови та відвезли до імпровізованої в’язниці у Вовчанську.

"Там шрі-ланкійців тримали у нелюдяних умовах, змушували працювати прибиральниками. Жінку тримали в карцері два місяці! Двом з них відривали нігті, одного били дверима по голові. Так як рашисти не спілкуються англійською, то іноземці так і не зрозуміли, що взагалі росіяни від них хотіли, і за що їх катували. Єдине, що вони зрозуміли - росіяни під час тортур казали "money". Судячи з цього, друга армія світу вимагала з затриманих іноземців з Шрі-Ланки гроші", - написав Болвінов.

Після звільнення Вовчанську українськими військовими іноземці знову вирішили піти до Харкова пішки. Дорогою їх зустрів охоронець готелю, який дав їм притулок та повідомив про них українській поліції.

Правоохоронці наразі проводять слідчі дії, допитують іноземців як потерпілих, та встановлює усі деталі. Іноземцям забезпечили безпеку та належні умови для проживання.

Україна вже зв'язалася з посольством Шрі-Ланки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що семеро громадян Шрі-Ланки, яких катували окупанти, є студентами Куп'янського медичного коледжу.

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Харків